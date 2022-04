Inter, la vittoria vale doppio. Iniziata un’altra era: l’orgoglio dei campioni…

Il commento della Gazzetta dello Sport dopo il successo della squadra di Simone Inzaghi all'Allianz Stadium contro la Juve

Simone Inzaghi si prende una piccola rivincita. Dopo le critiche delle ultime settimane e le voci su un possibile addio a fine stagione in seguito a qualche risultato deludente, l'allenatore dell'Inter conquista il bottino pieno all'Allianz Stadium contro la Juventus e torna prepotentemente in corsa per lo Scudetto: