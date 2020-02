Inter, terminate le visite mediche per Viviano. Ora è in direzione Appiano per…

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha dato ulteriori aggiornamenti sull’iter che Emiliano Viviano sta compiendo prima di diventare un nuovo giocatore dell’Inter: “Visite mediche terminate, ora le valutazioni continueranno. E poi, eventualmente, ci sarà la firma del contratto. Emiliano Viviano è stato prima alla clinica Humanitas, poi si è spostato al Coni, per ottenere l’idoneità sportiva. Quindi, verrà sottoposto a test specifici per capire se potrà diventare o meno un nuovo rinforzo dell’Inter. Il portiere è partito questa mattina alla volta di Milano, dopoché i nerazzurri lo avevano selezionato come ulteriore alternativa ad Handanovic. Un sorriso, un saluto, nessuna dichiarazione. In attesa di poter tornare nella Milano che già conosce bene”.