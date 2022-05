L’Inter sta bene e ha voglia di crederci. Domani Inzaghi ripeterà ai giocatori…

Il tecnico ha concesso due giorni di riposo e ha scelto di restare a Milano, come la maggior parte dei giocatori

Simone Inzaghi ha concesso alla squadra due giorni di riposo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha scelto comunque di restare a Milano, come la maggior parte dei giocatori. "E non è escluso neppure che qualcuno dei protagonisti decida di presentarsi liberamente ad Appiano: è accaduto, per dire, lo scorso giovedì, quando il tecnico aveva lasciato i giocatori liberi dopo la vittoria di Coppa, eppure una dozzina di calciatori si è fatta vedere regolarmente per massaggi o sedute personalizzate".