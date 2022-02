Il Giornale – L’Inter non ha voglia di rivincere lo scudetto. Resta il gioco, ma…

Il giorno dopo il pareggio a reti bianche contro il Genoa, il quotidiano analizza il momento della squadra nerazzurra

Senza gol da 313 minuti. L'Inter non sa più vincere e anche contro il Genoa la squadra di Inzaghi ha messo in mostra limiti che si sono palesati nelle ultime settimane. Per il Giornale, Riccardo Signori analizza il momento dei nerazzurri. "L'Inter non ha proprio voglia di rivincere lo scudetto. Piuttosto sembra appassionata al tricolore del ciapanò e sembra finita in una ragnatela senza uscita. Resta il gioco, non la bella squadra che aveva gestito il girone di andata: continua a perdere punti, non approfitta degli scivoloni altrui. Stavolta si è evitata figuracce difensive, ma la macchina da gol è ancora inceppata: sono 4 partite senza vittorie".