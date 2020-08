Inter, arriva su WeChat il nuovo Mini-Program ufficiale: tutte le novità

Viene oggi presentato ufficialmente ai tifosi di tutto il mondo il Mini-Program ufficiale dell’Inter su WeChat. Questa nuova piattaforma supporterà la creazione di una nuova community virtuale dedicata alla fanbase cinese.

Contenuti esclusivi e sconti dedicati oltre a vantaggi per i Members Nerazzurri, queste sono alcune delle caratteristiche dell’Inter Mini-Program, dove i tifosi potranno trovare le ultime notizie sulla squadra, interagire con il Club e acquistare merchandising ufficiale

Inter è presente dal 2014 su WeChat, la app diventata ormai indispensabile per la vita di tutti i giorni in Cina e che racchiude le funzioni dei social network e della messaggistica, dal mobile payment al noleggio di auto e bici.

Con l’apertura di questo nuovo canale il Club si avvicina ancora di più ai tifosi nerazzurri in Cina, una fanbase in crescita costante: si contano oggi 42 Inter Club ufficiali in Cina, il 31% in più rispetto allo scorso anno, mentre i follower social sono circa 6 milioni, in crescita complessivamente del 73% rispetto allo scorso anno tra i 5 canali dedicati – Weibo, WeChat, Douyin, DongQiuDi, Toutiao.

Inter è il club italiano con più followers su Weibo, con più di 4.5 milioni di follower, e anche con il numero più alto di reads su WeChat. Su Douyin l’Inter ha raggiunto più di 132 milioni di interazioni ed ha postato il contenuto più performante tra tutti i club europei, con 2.3 milioni di interazioni.

Nella stagione 2019/20 i fan interisti hanno fatto segnare una crescita dell’83% su Weibo, dove le interazioni sono cresciute del 114%. Anche per Toutiao e DongQiuDi i risultati sono in grande crescita: le reads sono incrementate del 147% e 200% rispettivamente, mentre il canale Douyin ha visto crescere le visualizzazioni del 65%.

(Fonte: Inter.it)