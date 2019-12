Sky – Inter, Weigl si allontana: il Benfica lo vuole subito. Acuna, si valuta su un aspetto

Resta sempre Arturo Vidal il primo obiettivo per il centrocampo per quanto riguarda l’Inter. Il club nerazzurro, però, ha chiaramente vagliato qualche alternativa per cautelarsi qualora l’operazione non vada in porto. Il nome più caldo era quello di Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund che però ora si allontana: sul tedesco è infatti piombato il Benfica, che lo vuole acquistare subito, a differenza dei nerazzurri che pensavano ad un prestito. Sul fronte Marcos Acuna, invece, ci sono valutazioni in corso: è un esterno molto offensivo che fatica a difendere e l’Inter sta valutando. Il primo nome a sinistra resta Marcos Alonso, che però costa molto.