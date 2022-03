Inter Women, Ajara Nchout incontra il suo idolo Eto’o: “Che ricordi il Triplete”

Incontro tra camerunensi nella sede dell’Inter: da una parte Samuel Eto’o, uno degli eroi del Triplete del 2010, dall’altra Ajara Nchout Njoya, attaccante della formazione femminile nerazzurra. Per la ragazza la grande...

Incontro tra camerunensi nella sede dell'Inter: da una parte Samuel Eto'o, uno degli eroi del Triplete del 2010, dall'altra Ajara Nchout Njoya, attaccante della formazione femminile nerazzurra. Per la ragazza la grande possibilità di parlare con il suo grande idolo: "Ci sono tante cose che voglio dire riguardo ad Eto'o. Mi ricordo quando nel 2009 ha lasciato il Barcellona per venire all'Inter, e poi in semifinale di Champions League si è trovato ad affrontare proprio il Barcellona, eliminandolo: è qualcosa che non riesco ad immaginare. Quando Samuel aveva lasciato il Barcellona le condizioni non erano delle migliori: lo affronta in semifinale, lo elimina e poi vince la Coppa". Dal Eto'o, infine, un augurio alla sua giovane connazionale: "Che possa inseguire i suoi sogni. Spesso nello sport la cosa più difficile è che ci si dimentica di divertirsi. Ajara deve continuare a divertirsi: è una delle migliori giocatrici del mondo. In qualità di presidente della Federazione per me è un onore averla nelle nostre squadre. Spero che ci possa aiutare a vincere la prossima Coppa d'Africa".