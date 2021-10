Inter women, Alborghetti: “Dobbiamo continuare il nostro percorso”

Le considerazioni della centrocampista dell'Inter femminile dopo la sconfitta di oggi contro la Juventus

Lisa Alborghetti, centrocampista dell'Inter femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta di oggi contro la Juventus per 2-1: "Sicuramente portiamo a casa consapevolezza di quello che sappiamo fare. Abbiamo fatto benissimo con Roma e Juventus, è importante tenere questa consapevolezza per le prossime partite. Lavoriamo sempre partita per partita, dobbiamo rimanere umili perché non abbiamo fatto nulla, nonostante la partita con la Roma. A livello mentale però ci dà qualcosa in più. Oggi abbiamo dimostrato di essere all'altezza, è mancato un niente per pareggiare e addirittura vincere, ma sono state brave loro. Dobbiamo continuare il nostro percorso, guardando a noi stesse. Contro le big bisogna dare qualcosa in più".