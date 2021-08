Inter Women, Alborghetti: “Guarino fantastica. Obiettivi? Vogliamo fare bene”

Le parole della nerazzurra: "La guida tecnica è cambiata e siamo felicissime di accogliere Rita: è una persona fantastica"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dal ritiro di Chatillon, Lisa Alborghetti, giocatrice nerazzurra, ha parlato così della preparazione in corso della squadra di Rita Guarino: "Sta andando bene, stiamo lavorando tanto: siamo un gruppo con tante ragazze nuove, è giusto cercare gli assestamenti. Questo va fatto, lavorare e cercare di adattarsi e dare tutte noi stessi: i risultati arriveranno, ora bisogna solo lavorare. Passare 24 ore insieme aiuta a conoscere le persone fuori dal campo ed ad essere più unite. Siamo una squadra, dobbiamo remare tutte per lo stesso obiettivo. La guida tecnica è cambiata e siamo felicissime di accogliere Rita Guarino: è una persona fantastica, ci sta preparando al meglio e dobbiamo solo affidarci a lei. Abbiamo dei sassolini da toglierci e vogliamo fare bene: vogliamo migliorare la stagione passata e perché no toglierci qualche soddisfazione. Siamo in preparazione, dire adesso cosa ci si aspetta è impossibile: sognare è possibile a tutti, bisogna lavorare e i risultati arriveranno, basta crederci".