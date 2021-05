Inter Women, Alborghetti: “Con la Juventus a testa alta, vogliamo fare bene”

La centrocampista nerazzurra ha parlato ai microfoni di Inter TV: "La sconfitta dell'ultimo turno ci ha lasciato rabbia e rammarico"

Lisa Alborghetti, centrocampista dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "La sconfitta dell'ultimo turno ci ha lasciato rabbia e rammarico. Sappiamo di dover fare punti. Il risultato è stato questo, ci prendiamo le conseguenze e lavoreremo per la gara contro la Juventus. È il derby d'Italia, sappiamo benissimo la loro forza, hanno già vinto il campionato: noi andremo lì per fare del male, vogliamo uscire a testa alta dal campo. Hanno vinto tutte le partite e faranno di tutto per portare a casa anche l'ultima, noi dovremo essere brave a far valere quello che è stato il nostro percorso e metterci in mostra. I tanti infortuni? Ce ne sono stati tanti, dispiace ma il calcio è anche questo, bisogna guardare avanti. Il mio ruolo? Vedremo. Come ho sempre detto sono a completa disposizione dell'allenatore, poi cosa lui deciderà si vedrà".