Inter Women, Alborghetti: “Con la Juve gara dura, ma dimostriamo di essere forti”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV alla vigilia della gara con la Juventus, Lisa Alborghetti, calciatrice di Inter Women, ha parlato così in vista della sfida contro le bianconere: “All’inizio potevamo fare meglio, ma abbiamo tutto il girone di ritorno per far vedere le nostre qualità. Le sensazioni sono molto positive: stiamo lavorando sotto tutti gli aspetti, sia fisico che tecnico. La sfida con la Juventus sarà dura, ma noi dovremo tenergli testa e far vedere quello che sappiamo fare, perché siamo una squadra forte ed è ora di dimostrarlo”, ha aggiunto la centrocampista nerazzurra”.