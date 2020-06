Inter Women, il bilancio del primo anno in Serie A: settimo posto e un piccolo record

La prima stagione dell’Inter Femminile in Serie A si è conclusa anzitempo con l’interruzione definitiva del campionato. Spazio dunque a un riepilogo dell’avventura delle ragazze di Attilio Sorbi nel 2019/2020.

L’Inter Femminile, al momento dell’interruzione del campionato, si trovava al settimo posto in Serie A: 16 le partite disputate con 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte; 20 i gol realizzati, 27 quelli subiti.

Il primo storico gol in Serie A della squadra nerazzurra è stato realizzato da Julie Debever, contro l’Hellas Verona alla prima di campionato (partita terminata poi sul 2-2). Sono state 24 le calciatrici impiegate da Sorbi in questa stagione, con cinque di loro nate negli anni 2000.

La prima vittoria, anche in questo caso storica, in Serie A è quella del 21 settembre 2019: Empoli Ladies-Inter 0-1, con la firma di Marinelli su calcio di rigore.

Per quanto riguarda le marcature, i 20 gol sono stati segnati da otto calciatrici differenti. Capocannoniere della squadra è Gloria Marinelli, con 6 reti, davanti a Stefania Tarenzi, con 5. Marcature multiple anche per Regina Baresi (3) e Beatrice Merlo (2); una rete per Debever, Santi, Bartonova e Alborghetti.

Nelle 16 partite disputate, una sola calciatrice nerazzurra ha disputato tutti i minuti, sempre titolare, mai sostituita: si tratta di Anna Auvinen.

La squadra di Sorbi ha stabilito un piccolo primato: non ha subito gol per sei partite, un record per una squadra neopromossa dalla stagione 2015/2016.

(inter.it)