Inter Women, Brustia: “Ottimo inizio, ma strada lunga. Empoli vorrà vincere”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV alla vigilia della gara con l'Empoli, Martina Brustia , calciatrice nerazzurra, ha parlato così dell'ottimo momento della squadra: "Per noi è stato un ottimo inizio di campionato, siamo a punteggio pieno, quindi siamo molto contente ma sappiamo che la strada sarà lunga: rimaniamo con i piedi per terra e lavoriamo partita dopo partita. Contro la Lazio siamo state brave e abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, perchè sull'1-0 siamo riuscite a tenere il risultato fino alla fine.

Il processo di crescita parte proprio da queste piccole cose. L'Empoli avrà voglia di vincere dopo quello che è successo domenica scorsa che gli è costato un pareggio all'ultimo minuto. Saranno molto aggressive e vorranno a tutti i costi vincere, ma anche noi. Le squadre si sono rafforzate tutte, dalla prima all'ultima, e non c'è nessuna giornata in cui puoi permetterti di abbassare la guardia, ma devi giocare ogni partita come se fosse sempre contro le prime della classe. Questo è un bene per noi e per il calcio italiano".