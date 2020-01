Inter Women, Capucci: “Speriamo in girone di ritorno positivo. Il gol? Momento tanto atteso”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Laura Capucci, difensore della squadra femminile, ha parlato così del momento della squadra: “Siamo tornate alla vittoria dopo tante difficoltà: siamo state contente del risultato, speriamo in un girone di ritorno che ci dia soddisfazioni. Il gol? E’ stato un momento atteso, sono stata contenta per il supporto di tutti. La difesa? E’ importante non aver subito gol in due partite, continuiamo così: abbiamo lavorato tanto, si sta vedendo. Il momento negativo? Il mister ci ha sempre detto di archiviare e di lavorare giorno per giorno per migliorare: lo stiamo facendo. L’Empoli? Speriamo che si vedano i risultati del lavoro, cerchiamo di affrontare al meglio la partita. Dal ritorno mi aspetto tante cose positive, tanto lavoro e fatica, ma soddisfazioni e più minuti”.