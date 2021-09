Inter Women, le convocate di Rita Guarino per la gara contro l’Empoli

Per la terza giornata di Serie A in programma domani alle 17.30h, Rita Guarino ha convocato le seguenti giocatrici

MILANO - Le nerazzurre sono pronte per la trasferta di Empoli, dopo i successi su Napoli e Lazio. Per la terza giornata di Serie A in programma domani alle 17.30h, Rita Guarino ha convocato le seguenti giocatrici: