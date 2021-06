Inter Women, progetto “alla Conte”: per la panchina sogno Guarino, ex Juventus

Le nerazzurre potrebbero partire dall'ex allenatrice bianconera, reduce dalla conquista di 4 scudetti consecutivi

"C'è un tecnico che ha vinto parecchi scudetti con la Juventus e che presto potrebbe sedere sulla panchina dell'Inter. No, non è un deja-vu, ma un'ipotesi caldissima in casa nerazzurra: quella di consegnare il comando della panchina della squadra femminile a Rita Guarino. L'ex allenatrice della Juventus, dopo aver vinto 4 scudetti (l'ultimo, quello 2020/21, senza perdere nemmeno una gara in tutto il campionato), 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane, sembrerebbe in pole position per prendere il posto di Attilio Sorbi , che dopo due stagioni alla guida delle ragazze interiste potrebbe cambiare.

[...] L'Inter resta la pista più accreditata proprio perché, dopo due stagioni non esaltanti per quanto espresso rispetto al potenziale, rilancerebbe alla grande il progetto con una guida di tale caratura. Altro cammino percorribile è quello che porta a Firenze, altra piazza prestigiosa per il calcio femminile, dove peraltro il nome del tecnico Cincotta è un altro dei nomi che si sono sussurrati spesso in ottica nerazzurra per la prossima stagione. Ai piani alti del club nerazzurro, però, non nascondono che il nome di Guarino sia un'ipotesi che viene seguita per la prossima stagione".