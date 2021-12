Inter Women, Karchouni: “Felici per la vittoria sul Milan. Ora testa al Sassuolo”

Le parole della nerazzurra dopo il derby vinto: "E' molto importante questa vittoria, siamo vicine ai primi posti"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria nel derby sul Milan, Ghoutia Karchouni ha commentato così il successo delle nerazzurre: "Siamo felici di aver giocato e vinto: non l'avevamo mai fatto col Milan in campionato, siamo molto felici. E' molto importante questa vittoria, siamo vicine ai primi posti: dobbiamo concentrarci sul Sassuolo per finire l'anno al meglio. Il mio cucchiaio? Ho pensato solo di farlo e di godermela. Domani dobbiamo concentrarci sul Sassuolo, la partita arriva in fretta e dovremo essere pronte".