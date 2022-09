Inter Women, Karchouni: “Importante iniziare bene. Juventus? Non vediamo l’ora”

"È stato importante iniziare bene il campionato, ci ha messo subito nella direzione giusta per questa stagione. Sono felice di aver segnato e fornito un assist contro il Parma, ma devo ringraziare Stefanie Van der Gragt per il suo gol e Flaminia Simonetti per il passaggio che mi ha servito. In ogni caso sono più felice per il risultato, non è mai facile vincere 4-1. Non vediamo l'ora di affrontare la Juventus: sarà una grande partita".