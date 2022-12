Inter Women, la squadra di coach Guarino ko: vince 2-0 la Juventus

I primi 15 minuti di gioco mostrano tutta le tensione del match, con le due squadre che faticano a trovare la lucidità negli ultimi 20 metri. Il primo guizzo della gara è di Beerensteyn che da fuori area ci prova, ma Durante blocca senza problemi. Al 19' altra conclusione da parte delle bianconere con Grosso che da fuori area tira alto sopra la traversa. Due minuti dopo Bonansea di sinistro cerca il gol del vantaggio con una gran conclusione, ma è altrettanto buona la risposta di Durante. Al 23' arriva la prima occasione dell'Inter con Karchouni che dalla destra mette al centro per Polli, anticipata sul più bello da Salvai. Tre minuti dopo Boattin su punizione tira di poco alto sopra la traversa. Poco dopo Grosso di sinistro trova l'ottima risposta di Durante. Al 35' è l'Inter a provarci. Dalla sinistra Karchouni entra in area e lascia partire una potente conclusione, respinta però da Peyraud Magnin. Un minuto dopo grandissima occasione per le nerazzurre con Pandini che raccoglie il cross dalla destra di Polli e di sinistro a botta sicura trova ancora l'opposizione di Peyraud Magnin. La gara poi subisce una fase di studio, spezzata dalla terza conclusione di Grosso che di sinistro trova ancora una volta un'ottima parata di Durante. Il primo tempo finisce a reti inviolate.

La ripresa inizia subito a ritmi altissimi. Al 47' Bonansea dopo una mischia in area tira a colpo sicuro, ma Durante è reattiva e sventa la minaccia. L'Inter risponde immediatamente nell'azione successiva con la neo entrata Chawinga che accelera sulla sinistra e mette al centro per Bonetti che in scivolata si rende pericolosa colpendo il palo. Due minuti dopo arriva il gol del vantaggio bianconero con Bonansea che ben servita da Girelli di sinistro da pochi passi non sbaglia. Al 52' è ancora Juventus ed è il gol del 2-0 con Caruso che trova il tap-in vincente da ottima posizione. Dopo il doppio vantaggio bianconero la gara subisce una perdita di intensità nei 10 minuti successivi in cui Girelli di testa cerca il successo personale, ma la palla finisce fuori di poco. Al 63' l'Inter si fa vedere in avanti con il destro potente di Ajara, deviato in corner dall'estremo difensore bianconero. Le due squadre, complice il terreno sempre più pesante, lottano a centrocampo facendo fatica a costruire azioni offensive. Al 72' arriva la giocata straordinaria di Chawinga che scarta un paio di avversarie, va sulla sinistra e mette al centro, dove Ajara riceve palla e di destro sfiora il palo. Poco dopo ancora Inter con la traversa di Polli, dopo una potentissima conclusione da ottima posizione. La gara si conclude senza nessun'altra grande occasione.