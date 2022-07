Inter Women, Mihashi: “Felice di essere dove ha giocato Nagatomo. In Giappone…”

Prime parole da calciatrice dell'Inter per Mana Mihashi, centrocampista classe '94 proveniente dal Sassuolo: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di giocare con questa maglia. L'Inter per me è una grande squadra, qui ha giocato Nagatomo per tanti anni, è un club famosissimo in Giappone. Sono davvero contentissima, questa è davvero una grande squadra. Il calcio italiano fisicamente è più forte di quello giapponese, a me piace".