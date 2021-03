Inter Women, Møller: “Siamo in un buon momento. Testa al Napoli, poi al Milan”

L'attaccante danese parla dei prossimi impegni delle nerazzurre: "Concentriamoci sulla gara del weekend, poi penseremo al derby"

Caroline Møller Hansen, attaccante danese dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Il successo contro il Verona è stato molto importante, penso che ci abbia dato soprattutto molta fiducia in vista di questi prossimi mesi impegnativi che ci aspettano. I tre punti erano molto importanti per noi come squadra. Il Napoli ci ha creato molte difficoltà nella gara di andata, ma siamo riuscite a vincere: mi ricordo che fu una gara molto tosta, è stato difficile batterle. Noi però siamo in un buon momento e abbiamo molta fiducia in noi stesse. Speriamo di vincere perchè una vittoria è quello che ci serve.