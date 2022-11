Inter Women, le nerazzurre rimontano il doppio svantaggio contro il Parma: è 2-2

Finisce 2-2 tra Parma e Inter. Le ragazze di coach Guarino non vanno oltre il pari nella trasferta contro le gialloblù, nella 10ª giornata di Serie A TIM. L'Inter sale così a 19 punti e aggancia al terzo posto in classifica la Fiorentina.

I primi 10 minuti del match servono alle due squadre per prendere le misure. La prima conclusione verso la porta è di Bonetti, ma il suo tiro finisce tra le braccia di Cappelletti. Al 30' sono le padroni di casa a cercare il vantaggio. Martinovic ci prova, ma il suo tiro finisce fuori di poco. Due minuti dopo arriva il gol del Parma con la stessa Martinovic che da pochi passi non sbaglia. Il primo tempo si conclude senza nessun'altra grande occasione.

La ripresa è di tutt'altro tenore. Dopo pochi minuti Cambiaghi cerca la porta, ma non trova fortuna. Al 53' Alborghetti risponde provandoci da fuori area, ma il pallone non centra lo specchio della porta. Un minuto dopo Bonetti arpiona la palla con un virtuosismo e mette al centro per Polli che sfiora il pareggio. Al 59' arriva il gol del 2-0 del Parma grazie all'asse Martinovic-Banusic con quest'ultima che di sinistro trova il successo personale. L'Inter prova a reagire e al 67' Ajara serve Simonetti che ci prova da fuori area, ma il tiro è centrale. Le nerazzurre tengono il pallino del gioco e accorciano le distanze poco dopo, grazie all'incornata vincente di Van der Gragt sull'assist di Alborghetti. La squadra di Coach Guarino dopo il gol cambia completamente approccio e dopo meno di 10 minuti trova il gol del pareggio con Bonetti che grazie a un delizioso assist lancia Chawinga, brava a trovare di sinistro la gioia personale dopo il rientro dall'infortunio. All'83' Polli prova il tap-in da buona posizione, ma senza trovare il guizzo vincente. Nei minuti finali del match le due squadre giocano contratte e con poca lucidità. Finisce con un punto a testa e con lo sguardo per le nerazzurre che va alla supersfida contro la Juventus, in programma il prossimo 3 dicembre allo stadio Breda di Sesto San Giovanni.