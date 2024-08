Gianpiero Piovani, allenatore di Inter Women, ha commentato la vittoria per 5-0 nel primo match stagionale contro la Sampdoria: "Non poteva esserci migliore esordio, è stata un'ottima vittoria, condita da un'ottima prestazione. La Sampdoria ha fatto un buon precampionato, non era facile. E' arrivato il risultato, ma devo sottolineare anche la prestazione. Devo essere anche un po' pompiere, per cui dico godiamoci la vittoria, ma da lunedì iniziamo a pensare al Napoli.