Inter Women, Santi: “La squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista”

Le parole della nerazzurra: "Le ultime tre partite di campionato saranno tre gare molto importanti per noi, in cui daremo tutto"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Irene Santi , calciatrice nerazzurra, ha parlato così del momento della squadra in vista dei prossimi impegni: "Siamo contente di aver portato a casa tre punti importanti contro la Fiorentina, ma siamo felici soprattutto per la prestazione che abbiamo messo in campo. La prestazione era la cosa più importante perchè stiamo lavorando proprio su quello.

La squadra sta crescendo sotto tanti punti di vista: sappiamo su cosa dobbiamo a lavorare e continuiamo a farlo ogni giorno, crescendo così sia a livello individuale che di squadra. Le ultime tre partite di campionato saranno tre gare molto importanti per noi, in cui daremo tutto per portare a casa il risultato. Sarà importante mettere in campo prestazioni convincenti, partendo con il piede giusto già dalla prossima partita".