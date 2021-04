Inter Women, Simonetti: “Emozionata per il primo gol. Milan? Vogliamo la finale”

La centrocampista nerazzurra coommenta il successo sul Bari: "Non è stato facile, ce l'abbiamo messa tutta"

L'Inter Women vince in rimonta sul campo del Pink Bari e sale a quota 21 punti in classifica. Flavia Simonetti, autrice del gol del momentaneo 1-1, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sono molto emozionata per questo gol, è il primo con la maglia dell'Inter. Durante l'annata l'ho sempre cercato ma non è mai arrivato. Sono contenta perchè è arrivato in un momento difficile, in cui avevamo bisogno di ribaltare il risultato. Il gol del Bari è stato un po' inaspettato, per tutto il primo tempo abbiamo sempre attaccato, in alcune situazioni siamo state sfortunate. Nel secondo tempo siamo entrate con la voglia di ribaltare la partita. Non è stato facile, questo è un campo complicato, contro una squadra tosta. Ce l'abbiamo messa tutta e ce l'abbiamo fatta.