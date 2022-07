Inter Women, tournée estiva negli Stati Uniti: tutti i dettagli

Tournée internazionale per le Inter Women che voleranno in America nel mese di agosto: ecco tutti i dettagli

Marco Astori

MILANO – Tournée internazionale per le Inter Women che voleranno in America nel mese di agosto, a conferma del costante impegno del Club nello sviluppo e nella promozione del movimento calcistico femminile a livello internazionale.

La tournée si aprirà domenica 7 agosto con la partenza per gli USA e prevederà una settimana di Training Camp tra Texas e New York. Le attività, in linea con le strategie di crescita del brand a livello internazionale, contribuiranno alla diffusione sempre più capillare di colori nerazzurri in America.

Oltre agli allenamenti, le ragazze di Rita Guarino incontreranno in un match amichevole il Club Deportivo Guadalajara: la sfida si giocherà mercoledì 10 agosto al Brownsville Sports Park in Texas.

Il ritorno in Italia è previsto per domenica 14 agosto a poco meno di due settimane dall’inizio della stagione 2022/23, una partenza storica per tutto il movimento del calcio femminile riconosciuto da quest’anno come attività professionistica.

Questo tour testimonia il sempre crescente valore del brand Inter in un territorio di importanza strategica come quello degli Stati Uniti e permette al Club di entrare in contatto con la fanbase americana e latina, da sempre una delle più affezionate ai colori nerazzurri.

(Inter.it)