Inter Women, Van der Gragt: “Meglio nel secondo tempo. Il gol? Non so se è mio”

Stefanie van der Gragt, calciatrice di Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la partita persa per 2-1 contro la Roma: "Non abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo perso troppo spesso la palla. Sapevamo che la Roma fosse una buona squadra. Nel secondo abbiamo fatto molto meglio, creando alcune chances, ma non è stato abbastanza. Il gol? Non so se è mio (autogol del portiere avversario, ndr), segnare è stato importante per accorciare, ma non è stato abbastanza. Ora la prossima gara? E' bello giocare in coppa. Ogni gara è sempre diversa, dobbiamo prepararla, lavorare e farci trovare pronte".