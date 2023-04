Inter Women, van der Gragt lascia il calcio: “Darò tutto fino a fine stagione”

Stefanie van der Gragt lascerà il calcio professionistico al termine della stagione: è stata lo stesso difensore classe '92 dell'Inter ad annunciare il proprio ritiro con un messaggio postato su Instagram. Queste le parole scelte dalla calciatrice olandese: "Che viaggio! Al termine della Coppa del Mondo di questa estate terminerà la mia carriera da calciatrice. Posso guardare indietro con orgoglio alla mia grande carriera, ricca di successi, che non è ancora finita. Darò tutto quello che ho per terminare al meglio la stagione con l'Inter e per fornire prestazioni al top al Mondiale con l'Olanda. Poi sarà tempo per nuove sfide".