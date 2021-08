Inter Women, Vergani: “Siamo più competitive, vogliamo toglierci soddisfazioni”

Il difensore classe 2002 ha parlato a poco più di una settimana dall'inizio ufficiale della nuova stagione

Continua la preparazione delle ragazze guidate da coach Rita Guarino, in vista della prima gara di campionato in programma sabato 28 agosto alle 20.30 contro il Napoli. Dopo la sessione di allenamento odierna, Bianca Vergani ha raccontato come prosegue la preparazione ai microfoni di Inter Tv: "Le amichevoli sono state necessarie per provare a mettere in campo ciò che la coach ha cercato di trasmetterci durante la settimana. Ci sono anche tanti nuovi innesti in squadra quindi era fondamentale affrontare queste amichevoli col giusto atteggiamento per riuscire a consolidare gli automatismi e a fare integrare meglio le nuove arrivate. Domenica giochiamo l'ultima amichevole per affrontare poi al meglio le partite che verranno che sono quelle che contano di più."