Inter Xmas Team, la campagna di Natale nerazzurra mette al centro i piccoli tifosi e i loro sogni

Il sogno di tutti i bambini appassionati di calcio è diventare, un giorno, come i loro idoli: i calciatori. In occasione della nuova campagna di Natale dell’Inter, è stata data la possibilità ad alcuni piccoli tifosi di prendere parte alle riprese, sostituendo i loro campioni preferiti, che si trovano in giro per il mondo tra mondiali e training camp, realizzando così il loro grande desiderio. This Christmas Dream Big è il claim della campagna, presentata oggi attraverso un divertente video di lancio che mostra il casting dei bambini chiamati a prendere il posto di André Onana, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Stefanie Van der Gragt nel promuovere i prodotti di Natale dell’Inter.