La partita di Berna ha lasciato alcune indicazioni, sia positive sia negative. "Tacco di Lautaro per Dimarco, solito traversone teso e pericoloso verso il centro dell'area dell'esterno nerazzurro, altrettanto solita zampata di Thuram che finisce in porta. Un gol, quello che ha deciso la trasferta di Champions League sul complicato campo dello Young Boys, costruito e confezionato da tre subentrati lanciati da Inzaghi nella ripresa. Cosa significa? Due cose. La prima: i fedelissimi del tecnico nerazzurro non tradiscono mai e sono sempre decisivi. La seconda: se per decidere una gara sulla carta ampiamente alla portata nonostante il campo sintetico Inzaghi ha dovuto attingere a risorse che avrebbe volentieri risparmiato per il tour de force delle prossime settimane, significa che le seconde linee nerazzurre - diventate prime contro gli svizzeri - non sono state all'altezza. Dove sta la verità? Come spesso succede, nel mezzo", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.