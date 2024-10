Pur senza brillare, l'Inter batte lo Young Boys e rimane imbattuta dopo le prime 3 giornate di Champions League. Per Tuttosport, oltre al match winner Thuram, il migliore in campo è Bisseck: "Mostra coraggio e intraprendenza e, nel primo tempo, con un "coast to coast" sfiora il gol del vantaggio". Positiva anche la prestazione di Dumfries: "Monteiro è il più ispirato della compagnia e lui prova ad arginarlo con grande difficoltà. Meglio quando attacca, come prova il guizzo sul rigore e un secondo tempo gagliardo".