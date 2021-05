Inter, con Young si allunga la banda del gol: solo 4 rimasti a secco in stagione

L'esterno inglese ha sbloccato il match contro l'Udinese segnando con un tocco ravvicinato a scavalcare Musso

C'è gloria anche per Ashley Young nel successo per 5-1 dell'Inter contro l'Udinese: l'esterno inglese ha sbloccato il risultato con un tocco ravvicinato a scavalcare Musso, segnando la sua prima rete stagionale. Si allunga così la banda del gol nerazzurra: sono ben 17 i calciatori ad aver segnato almeno una volta in stagione. Gli unici a essere rimasti a secco, portieri esclusi, sono Bastoni, Sensi, Ranocchia e Kolarov.