Giornale – Inter, miglior partita post lockdown: il gol di Young è stato da manuale

Il Giornale in edicola stamattina elogia l’Inter per la vittoria contro l’Atalanta. Questa l’analisi dei colleghi: “Grande partenza anche stavolta, ma più in assoluto è la migliore partita interista nel post lockdown. Un ottimo segnale in vista dello “spareggio” di mercoledì col Getafe, che vale l’accesso alla Final Eight di Europa League. Atalanta tramortita dalla partenza sprint della banda Conte: primo pericolo dopo 20” (Barella) e sull’angolo successivo, D’Ambrosio (ancora lui, come col Napoli) sblocca il risultato, favorito dal pasticcio Gosens (colpevole)-Gollini (complice). Non bastasse il gol subìto, Gasperini perde anche il portiere, infortunato per colpa del compagno (ginocchio sinistro, sperando non sia grave). Il raddoppio è da manuale. Lo segna Young, con un gran destro a giro dal limite dell’area, ma l’azione nasce dai piedi di Handanovic ed è studiata a tavolino, sfruttando e capitalizzando a proprio favore il pressing alto dell’Atalanta. Venti minuti e la partita è di fatto già finita“.