Inter, Young: “Partita scudetto? Forse contro il Sassuolo. Dal mio arrivo…”

E' uscito oggi I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review , il film della stagione 2020/2021, in prima assoluta sul canale YouTube ufficiale dell’Inter e su Inter TV.

Una produzione di Inter Media House, presented with Credit Agricole, che ripercorre la straordinaria annata nerazzurra, caratterizzata anche da un momento storico come l’introduzione del nuovo logo.

Queste le parole di Ashley Young riportate all'interno: "Non sono sicuro che ci sia una partita scudetto particolare, forse contro il Sassuolo. Sono incredibilmente orgoglioso, non riesco a descriverlo, è difficile da spiegare, sono orgoglioso di me stesso, della squadra, dello staff e di tutti quelli che lavorano per il Club. Dal giorno in cui sono arrivato sono stati fantastici con me e avevamo l’obiettivo di vincere un giorno, ci siamo riusciti ed è incredibile".