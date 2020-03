L’Uefa ha deciso di rinviare le gare valide per gli ottavi di Youth League che riguardano le squadre italiane impegnate nella competizione. Inter-Rennes si doveva giocare domani ed essere recuperata giorno 10 marzo, ma è ancora da confermare la nuova data. Come per Atalanta Lione. Juve-Real, in programma finora il 4 marzo, ha invece una data per il recupero: 11 marzo alle 16.

(Uefa.com)