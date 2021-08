Zanetti: “I nomi dei due giocatori che comprerei sicuramente al fantacalcio”

Le parole del vice presidente nerazzurro in occasione della manifestazione “Campioni sotto le Stelle”, organizzata dal Comune di Biella

Consigli per il fantacalcio da Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter ha parlato così in occasione della manifestazione “Campioni sotto le Stelle”, organizzata dal Comune di Biella. Tanti i temi affrontati, compresi mercato e… fantacalcio: “Mi è dispiaciuto per l’addio di Lukaku, ci ha dato tanto. Lui e Dzeko sono diversi, però sicuramente Edin è un acquisto importante. Due giocatori da comprare sicuramente al Fantacalcio? Credo costino molto, ma dico Barella e Bastoni…”.