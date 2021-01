Inter, vicina la firma del giovane Zefi. L’agente: “Nulla di ufficiale, ma tutto può succedere”

L’Inter lavora per il futuro e presta molta attenzione ai giovani talenti da inserire nel proprio vivaio. Tra i giocatori seguiti e molto vicini a vestire la maglia nerazzurra c’è Kevin Zefi dello Shamrock Rovers. Il giovane calciatore completerà il trasferimento nelle prossime settimane, secondo l’Independent. Il club nerazzurro segue il promettente attaccante dalla scorsa estate ma l’affare è vicino alla definizione.

Zefi compirà 16 anni il prossimo mese, la famiglia dell’irlandese si muoverà insieme a lui verso Milano. L’attaccante è già dalla scorsa stagione nel giro della prima squadra ed è diventato il marcatore più giovane della lega inglese. L’Inter ha vinto la concorrenza di altri club che si erano interessati al giocatore.

Intervistato da Sempreinter.com, l’agente del calciatore Stephen Carr ha dichiarato: “Non c’è nulla di definito per Kevin. La stampa parla molto di lui, ma non ci sono novità. Nessun accordo con alcun club per il momento, in futuro tutto può succedere”.