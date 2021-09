Zefi dopo la doppietta: “Inter club prestigioso, sono al settimo cielo”

Le dichiarazioni del baby attaccante irlandese, appena arrivato dallo Shamrock per rinforzare il settore giovanile

Due gol all’esordio con la maglia dell’Inter, nella sfida valida per il campionato Allievi Nazionali Serie A/B Under 17. Kevin Zefi ha subito lasciato il segno con una doppietta, uno su rigore. Arrivato dallo Shamrock, l’esterno d’attacco irlandese classe 2005 ha esultato sui social per la doppietta realizzata: “Al settimo cielo per aver firmato per questo prestigioso club. Il duro lavoro continua!”, ha scritto su Instagram un soddisfatto Zefi.