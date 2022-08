Inter senza Lukaku, Inzaghi torna all’antico: Lautaro prima punta. Dzeko favorito su Correa

Dopo la brutta sconfitta con la Lazio, l'Inter tornerà in campo domani sera a San Siro contro la Cremonese. Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku e da oggi studierà la soluzione migliore per tornare ai tre punti.

"Inzaghi riabbraccerà la formula della scorsa stagione. Lautaro tornerà ad essere il primo riferimento offensivo, intorno a lui ruoteranno Dzeko e Correa. Chi dei due domani con la Cremonese? Non c’è stato tempo ieri di sperimentare, per ovvi motivi. Oggi ci saranno le prime prove tattiche di Inzaghi, il bosniaco sembra più avanti rispetto al Tucu. E in panchina avrà spazio il giovanissimo Valentin Carboni, lasciato alla Primavera lo scorso fine settimana. E sì che il tecnico aveva in testa un po’ di turnover, il calendario compresso impone certi ragionamenti. Ma non era Lukaku al centro dei suoi pensieri. Il belga ha cambiato metodo di allenamento per la seconda estate consecutiva. La scorsa stagione, al di là dei problemi con Tuchel, il belga con la maglia del Chelsea ha saltato causa infortunio sei partite", analizza La Gazzetta dello Sport.