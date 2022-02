Inter, zero rischi su Correa: “Per rivederlo in campo bisognerà attendere…”

Grazie all’abbondanza che regna in attacco, non saranno presi rischi anche perché il “Tucu” ha già dovuto saltare troppe partite per infortunio

L'Inter aspetta con ansia il rientro di Joaquin Correa. L'acquisto di Felipe Caicedo fa stare tranquilli in quel senso, ma il ritorno in campo del Tucu sarà fondamentale per la volata finale. Ma zero rischi, come spiega Tuttosport: "L’argentino prosegue il suo programma di recupero ma, per rivederlo in campo, bisognerà attendere ancora una ventina di giorni. Grazie all’abbondanza che regna in attacco, non saranno presi rischi anche perché nella sua prima, sfortunatissima, stagione in nerazzurro, il “Tucu” ha già dovuto saltare troppe partite per infortunio".