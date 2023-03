EDICOLA / TS: Inter, stadio a Rozzano. Zhang, tribunali e sponsor in fuga

TuttoSport apre la sua prima pagina dedicando il titolo principale alla Juventus e al ricorso al Collegio di Garanzia per i 15 punti di penalizzazione assegnati ai bianconeri per il caso plusvalenze. "Il ricorso della Juve al Collegio. 'La sentenza è ingiusta annullatela!'. «Non c'è una norma sulle plusvalenze, è stato cambiato il capo di imputazione, non c'è stato un giusto processo e i fatti nuovi non sono così nuovi». Così la Juve va all'atto". A fondo pagina si parla anche di Inter: "Stadio, si va a Rozzano. Zhang, tribunali e sponsor in fuga. Inter, brutta aria".