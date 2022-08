Giornale – Inter, a Zhang basterà Casadei-Chelsea? Inzaghi e Marotta sperano

Il mercato in uscita dell'Inter si chiuderà dopo la partenza di Casadei per Londra? Il Giornale in edicola questa mattina sottolinea: "Dopo Pinamonti (20 milioni dal Sassuolo, altra cessione ottimamente remunerata), ora Casadei (domani dovrebbe fare le visite mediche a Londra): con i giovani l’Inter riesce al momento a tamponare le pressanti esigenze economiche della proprietà. La speranza di Inzaghi e Marotta è che Zhang si accontenti, rimandando a fine stagione la cessione «pesante»: a Parigi c’è qualcuno sicuro di un ritorno alla carica del Psg per Skriniar, in quel caso sarà importante capire quale sarà la reazione del presidente, se ascolterà o meno la voce alzata da Inzaghi".