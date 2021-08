Inter, biglietti da 20 e 50 euro sventolati e cori contro Zhang: “Devi vendere”

Le ultime notizie di mercato hanno scosso l'ambiente Inter. La Curva Nord anche a Parma è in clima di contestazione

Le ultime notizie di mercato hanno profondamente scosso l'ambiente Inter e i suoi tifosi. La Curva Nord, presente al Tardini per l'amichevole vinta 2-0 contro il Parma, è in clima di contestazione verso la proprietà, Suning. E in particolare sono arrivati chiari cori verso il presidente Zhang: "Devi vendere, devi vendere, devi vendere". I tifosi hanno sventolato biglietti da 20 e 50 euro e contestato il numero uno nerazzurro.