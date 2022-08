GdS – Inter, Zhang sempre presente: “Ad Appiano c’è questa forte sensazione”

La sua vicinanza si sente eccome. Non si vede tutti i giorni come a inizio mercato, ma Steven Zhang è molto presente in casa Inter

La sua vicinanza si sente eccome. Non si vede tutti i giorni come a inizio mercato, ma Steven Zhang è molto presente in casa Inter. Così La Gazzetta dello Sport svela le sensazioni che arrivano dalla Pinetina verso l’inizio del campionato: “Non si vede tutti i giorni, ma Steven Zhang c'è sempre. Lo testimonia la presenza alla prima seduta della settimana ad Appiano Gentile con cena con squadra e staff e quella sensazione di vicinanza nitidamente trasmessa all'ambiente nerazzurro. Non sono giorni semplicissimi per la Beneamata, tra incertezze di campo e di mercato, ma il giovane presidente c’è. Il fatto che il rampollo di Suning si veda pubblicamente a fasi alterne non deve trarre in inganno: Zhang è di base a Milano ormai da inizio anno e - vacanze a parte - segue tutti i suoi affari principalmente dal capoluogo lombardo. In primis, ha gli occhi sull’Inter”, si legge.