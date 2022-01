Inter, Zhang anche ieri in tribuna: quanto resterà a Milano e i prossimi impegni

I prossimi impegni del presidente dell’Inter Steven Zhang, che dovrebbe restare in Italia fino a metà febbraio

I prossimi impegni del presidente dell’Inter Steven Zhang. Anche ieri in tribuna per la sfida con l’Empoli, il numero uno nerazzurro dovrebbe restare in Italia fino a metà febbraio. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: “Significa che accompagnerà i dirigenti fino alla conclusione del mercato invernale, ma anche che starà vicino alla squadra per i già ricordati big-match con il Diavolo e il Napoli. E, a questo punto, tutto lascia credere che non si perderà nemmeno la gara di andata con il Liverpool, per gli ottavi di Champions: una sfida di assoluto prestigio, che sarà anche una sorta di vetrina per il club, mancando dalla seconda fase della massima competizione continentale da ben un decennio. Poi, il presidente nerazzurro tornerà in Cina. Con la speranza, naturalmente, di lasciare un’Inter ancora in vetta sicura in campionato e magari con qualche chance di passare il turno in Champions…“, si legge.