FOTO – Inter, Steven Zhang ha incontrato il presidente del Bayern prima del match

Non il solito pranzo Uefa, ma qualcosa di diverso. I vertici di Inter e Bayern Monaco si sono comunque incontrati prima del calcio d'inizio del match dell'Allianz Arena, per scambiarsi un saluto e un regalo come da protocollo, ma l'hanno fatto direttamente allo stadio. Sui social nerazzurri è arrivato lo scatto dell'incontro tra il presidente Steven Zhang e Herbert Hainer, suo omologo bavarese.