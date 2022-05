Inter, Zhang fa chiarezza: la risposta alle continue voci di una possibile cessione

Si rincorrono i rumors su una possibile cessione da parte della famiglia Zhang. Ma le parole portano in tutt'altra direzione

Si rincorrono i rumors su una possibile cessione da parte della famiglia Zhang. Ma le parole arrivate dopo la vittoria della Coppa Italia dell’Inter portano in tutt’altra direzione. Come svela oggi La Repubblica, “nonostante le continue voci di una possibile cessione, il presidente Steven dopo la vittoria dell’olimpico ha dato la carica: “Crediamo nello scudetto”. E ha ribadito la propria volontà di andare avanti: “Sei anni dopo sono circondato da campioni, dentro e fuori dal campo. È un onore. E continueremo”, ha scritto su Instagram. Un segnale chiaro per presente e futuro.