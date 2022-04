Zhang tra rituali del derby e feeling con Inzaghi: il presidente spinge l’Inter

Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter resterà a Milano fino a fine stagione per sostenere la squadra

L'Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla sentitissima sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì a San Siro: in palio c'è un posto in finale. Una sfida che, come spiega La Gazzetta dello Sport, sa a tutti gli effetti di ritorno alla vita normale:

In Liguria non ci sarà il presidente Zhang: "Non accompagnerà comunque la squadra in Liguria, ma sa bene che solo superando le trappole delle piccole arriverà l’obiettivo che lui stesso ha sdoganato. Vuole la seconda stella, niente di più, niente di meno. I progetti prudenziali di inizio anno nascevano dalle cessioni estive, necessarie per tornare a respirare, ma quando la stagione ha svelato la sua sceneggiatura, l’asticella è stata alzata pure dal presidente".