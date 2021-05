Ts – Inter, ecco perché Zhang ha chiesto i tagli. La presenza di Oaktree può…

Il quotidiano analizza il motivo della richiesta del presidente nerazzurro di operare dei tagli

"Gli ingaggi dei calciatori sono superiori all’incirca del 20% rispetto alle nostre aspettative iniziali per l’esercizio di bilancio 2020-21, a causa della significativa flessione al ribasso del calciomercato in Europa. Questo ha portato a una diminuzione della liquidità in cassa che avrebbe potuto derivare dalla cessione dei calciatori. E ha fatto sì che gli stipendi finissero abbondantemente oltre le previsioni iniziali. Inoltre sono proseguite le difficoltà nella raccolta dei ricavi delle sponsorizzazioni asiatiche". È quanto scrivevano gli analisti di Fitch nel documento del 21 febbraio scorso. Ecco perché, secondo Tuttosport , Steven Zhang ha chiesto i tagli.

"Un aiuto potrebbe arrivare da Oaktree Capital che ha in pancia una quantità di queste obbligazioni. La presenza di questo nuovo socio del club nerazzurro anche tra i titolari dei bond dell’Inter può alleviare in parte il peso della posizione debitoria. Il club nerazzurro fa notare che, poco dopo la richiesta del presidente Zhang, anche la Lega Serie A e la Figc hanno lanciato un appello alla riduzione di almeno due mensilità degli stipendi 2020-21. Un modo per evidenziare che non si tratta di un problema solo nerazzurro. Inoltre viene ricordato che l’Inter ha sempre regolarmente pagato i propri dipendenti, tesserati esclusi, tutelando quindi le posizioni più deboli. Una circostanza non così scontata visto che altri club di Serie A non l’hanno fatto negli ultimi 15 mesi".